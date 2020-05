Kasia Smutniak, Nina Morgan nella serie tv 'Diavoli', racconta la sua quarantena

Mentre la stiamo guardando su Sky Atlantic, impegnata con la serie tv "Diavoli" che prende ispirazione dal romanzo omonimo, Kasia Smutniak sta vivendo in casa, come tutti noi comuni mortali, la quarantena da Coronavirus.

L'attrice sta mostrando sui social le sue giornate, e riesce a farlo con una brutale veridicità. Lei, così bella e talentuosa, mostra attraverso le immagini con estrema sincerità quello che tutti in fondo viviamo nelle ultime settimane. Nella didascalia di una delle ultime foto, che la ritraggono sotto le coperte, scrive: "Fase 2. Non sono pronta."

Kasia Smutniak, adottata dall'Italia ai tempi in cui era sposata con Pietro Taricone prima della triste vicenda, adesso condivide la sua vita con il produttore Domenico Procacci e i loro figli. E mentre per quanto riguarda sua carriera si parla già della seconda stagione di Diavoli, ambientata ai tempi del Coronavirus, lei, che non ha bisogno di strafare perché ha una bellezza mozzafiato nella sua semplicità, aspetta che la vita torni alla normalità, e nel frattempo commenta così la fase 2 iniziata il 4 maggio:

"Quando il tempo lo scandisce il frigorifero. Le prime settimane, ammetto, mi sono sfondata di schifezze. [...] Poi l'ansia ha prevalso e ho deciso di fare la spesa 'sana'. [...] Se rimango chiusa un altro mese verrò risucchiata dal mio stesso frigo. Sicuro. Nota. Fase 2. Fare pace con il frigo."

Di recente Alessandro Borghi ha commentato "Diavoli" con i The Jackal, e la serie tv Sky Atlantic ha fatto numeri da record da quando è in onda, esordio stellare dovuto anche alla visione adatta a tutti dello show TV "Diavoli" commentato da Borghi.