Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone a 11 anni dalla morte: 'Era speciale'

Sono trascorsi ben undici anni dalla morte di Pietro Taricone, ex concorrente del Grande Fratello venuto a mancare in circostanze assai tragiche, a seguito di un lancio dal paracadute. Ora, Kasia Smutiniak, sua compagna per 8 anni, ha voluto ricordare "il guerriero" ricordando alcuni particolari della loro turbolenta storia d'amore.

Con un commovente post sui social, la protagonista femminile di Domina ha detto: "In questi otto anni abbiamo fatto di tutto, ci siamo detti tutto, avevamo litigato, ci eravamo lasciati, poi siamo tornati insieme. Ci siamo ritrovati, eravamo felici. Non potevamo darci più di così. Io so che in quel momento lui era felice. Prima di saltare mi ha mandato un bacio, facendo la faccia buffa, hanno riso tutti. Poi si è lanciato. Non si è reso conto di niente, è morto col sorriso in faccia. Io ero accanto a lui. Se potessi scegliere un modo di morire, vorrei anch’io morire così: nel momento più felice della vita".

L'attrice ha poi aggiunto: "Chiunque lo abbia conosciuto ha capito che era una persona speciale, era veramente unico. Lui era sempre molto riservato, sensibile e molto schietto. Io sono stata la più fortunata perché l’ho avuto per otto anni tutto per me".

Nonostante Kasia Smutniak sia ora felicemente sposata con il produttore Domenico Procacci, da cui ha anche avuto un bambino di nome Leone, nel suo cuore il ricordo di Pietro Taricone resta più vivo che mai.