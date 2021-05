Kat Dennings, nozze in vista per la star Marvel con il fidanzato Andrew W.K.

Dopo il ritorno nel Marvel Cinematic Universe con la partecipazione a WandaVision, Kat Dennings ha entusiasmato ulteriormente i propri fan. Nessun nuovo annuncio lavorativo ma fiori d'arancio per l'attrice, che su Twitter ha condiviso la notizia del suo prossimo matrimonio con il il fidanzato, il cantante e musicista Andrew W.K.

"Non importa se lo faccio con Andrew W.K." ha scritto la star Marvel sul suo account, condividendo la foto delle loro mani incrociate e un anello al dito inequivocabile.

Dopo il ritorno in WandaVision nel ruolo di Darcy Lewis, i fan sperano di rivedere l'attrice anche in Thor: Love and Thunder.



Dennings ha parlato in un podcast della sua esperienza con Thor:"Quando ho fatto Thor era così segreto che non sapevo per cosa stessi facendo il provino. Non sapevo chi stessi interpretando". Kat Dennings ha confessato la sua confusione con WandaVision a febbraio, confermando di trovarsi un po' persa nelle fitte trame Marvel.

L'attrice è famosa soprattutto per il ruolo nella serie 2 Broke Girls, al fianco di Beth Behrs. Dennings ha recitato anche in serie quali Raising Dad e Dollface.

Al cinema è comparsa in commedie come La coniglietta di casa e Nick & Norah - Tutto accadde in una notte.

Nel 2011 è entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Darcy Lewis, recitando anche in Thor: The Dark World.



Un paio di mesi fa Kat Dennings ha raccontato un terribile provino con Nicolas Cage, durante il quale ha dichiarato di essersi sentita 'una vera deficiente'.