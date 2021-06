Kat Dennings, la star di WandaVision alimenta le voci sul matrimonio con Andrew W.K.

I fan della star di WandaVision, Kat Dennings, e del suo fidanzato, il rocker Andrew W.K. sono convinti che la coppia si sia già sposata dopo esser stati immortalati con quelle che sembrano delle fedi nuziali su entrambi gli anulari sinistri. Dennings e W.K. hanno reso pubblica la loro storia d'amore all'inizio del mese di maggio.

Andrew W.K. avrebbe avanzato la sua proposta di matrimonio proprio a maggio dopo ma è recentissima la pubblicazione di alcune foto sui social in cui l'attrice indossa una fede insieme all'anello di fidanzamento mentre W.K. sfoggia una semplice fascia dorata.



ll nuovo gioiello è in bella mostra nello scatto di domenica in cui il rocker augurava buon compleanno a Kat Dennings.

"Buon compleanno, Kat Dennings!!! Ti amo così tanto" ha scritto nella didascalia. Dennings, 35 anni, ha caricato l'immagine sul suo account Instagram dichiarando come il regalo vero in realtà fosse colui che i fan ritengono sia ora il marito dell'attrice.

Ovviamente sotto al post non si sono sprecati i commenti dei follower che hanno inondato la coppia di domande sul loro presunto matrimonio.



Tempo fa Kat Dennings raccontò il suo orribile provino con Nicolas Cage, nel corso di un'intervista nella quale ripercorreva il proprio percorso professionale.

Kat Dennings ha interpretato Darcy Lewis in WandaVision, prima serie tv del 2021 dell'MCU, seguita da The Falcon and the Winter Soldier e Loki, da pochi giorni disponibile su Disney+.