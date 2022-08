Kate Bishop, Daredevil e Echo avranno ruoli centrali nella Fase 5 del MCU

Come riportato da The Direct, Hailee Steinfeld, interprete di Kate Bishop in Hawkeye, dovrebbe tornare dopo essere stata inclusa in un articolo del sito ufficiale Disney Latino sui supereroi Marvel da conoscere prima di vedere la Fase 5 del MCU. Tra questi avranno ruoli centrali nei film anche il Daredevil di Charlie Cox e la Echo di Alaqua Cox.

L'elenco, ora cancellato, comprendeva la seguente voce sull'arciere della Marvel: "Kate Bishop, personaggio interpretato dall'attrice Hailee Steinfeld, è stata introdotta al pubblico nella serie Hawkeye ed è uno dei membri dei Giovani Vendicatori nei fumetti. Ammiratrice di Clint Barton/Occhio di Falco (Jeremy Renner), la giovane donna decide di seguire le sue orme. Oltre a essere un'arciera, Kate è anche un'eccellente combattente, con conoscenza di diverse arti marziali, oltre a essere un'ottima schermidora".

La prima stagione di Hawkeye era incentrata sul Clint Barton di Jeremy Renner che, in coppia con Kate Bishop, ha affrontato i nemici del suo passato durante la settimana prima di Natale. La serie è stata interpretata anche da Tony Dalton nel ruolo di Jack Duquesne, Fra Fee nel ruolo di Kazi, Vera Farmiga nel ruolo di Eleanor Bishop e Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez, mentre Linda Cardellini, Florence Pugh e Vincent D'Onofrio hanno ripreso i loro ruoli dai precedenti film del MCU, ovvero quelli di Laura Barton, Yelena Belova/Vedova Nera e Wilson Fisk/Kingpin.

Tra gli altri segnalati dal sito, dovrebbero avere un ruolo di maggiore importanza nel corso della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe anche i personaggi di Daredevil, Echo, Ironheart e Captain America. Quest'ultimo tornerà con un film tutto suo dal titolo Captain America: New World Order, ma ancora non è dato sapere di cosa parlerà la trama.

Inoltre, è ormai certo che Kate Bishop tornerà in numerosi progetti Marvel.