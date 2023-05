Kate Bush, dopo Stranger Things arriva l'ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame!

È stato un anno di quelli da non dimenticare per Kate Bush: la star di Running Up That Hill ha conosciuto una vera e propria seconda giovinezza artistica grazie all'enorme spinta ricevuta dalla quarta stagione di Stranger Things, ma stando a quanto leggiamo le soddisfazioni non sembrano ancora essere finite.

Mentre Stranger Things continua a macinare record, infatti, Kate Bush porta a casa un altro grande traguardo personale: la cantautrice che ha dato vita a pezzi come Wuthering Heights e Cloudbusting verrà infatti introdotta nella Rock & Roll Hall of Fame insieme ad altri pezzi da novanta come i Rage Against the Machine, Missy Elliot e Sheryl Crow.

"È stata candidata diverse volte, quindi il comitato delle nomination è stato più che felice del fatto che i voti siano andati a Kate quest'anno. Certe volte c'è bisogno di un anniversario importante, come il 90esimo compleanno di Willie Nelson o, nel caso di Kate Bush, la sua musica utilizzata in Stranger Things per attirare l'attenzione anche dei più giovani che non sapevano chi fosse lei nel 1985, probabilmente non erano neanche nati allora" sono state le parole del presidente dell'associazione, John Skyes.

Un traguardo importantissimo che arriva quindi a coronare la strepitosa carriera di un'artista capace di rappresentare ancora oggi qualcosa di davvero unico nel pop internazionale di matrice autoriale; musica a parte, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione di Stranger Things 4.