Kate Herron sulla sessualità di Loki:'Serviva il posto e il momento giusto per parlarne'

La prima stagione di Loki si è conclusa soltanto qualche settimana fa e il finale ha riservato diverse sorprese ai fan del personaggio interpretato da Tom Hiddleston. Una delle più importanti rivelazioni riguarda la sessualità di Loki. Ne ha parlato in un'intervista esclusiva a Comicbook anche la regista Kate Herron. Ecco le sue parole.

"Quando ci sono arrivata è stato molto importante per me, ed è stato molto importante per il team e per tutti. Penso che il pensiero principale fosse davvero quello di trovare il posto giusto e il modo giusto per prenderne atto. E il treno sembrava appropriato perché è una specie di... Sai, è strano da dire ma è quasi come un primo appuntamento, giusto? [Riferendosi alla conversazione tra Loki e Sylvie] Entrambi questi personaggi stanno scoprendo le loro anime e si stanno conoscendo l'un l'altro, sono più onesti con loro stessi. Sembrava che, beh, lei stesse cercando di conoscerlo. Quindi sembrava che questo fosse il posto appropriato per farlo. E pensavo che non fosse solo importante... come spiegarlo? Sembra quasi solo detto, come se qualcuno me lo chiedesse, io sarei molto concreta a riguardo. E penso che anche questo fosse importante. Andava solo normalizzato, immagino sia stato come io l'avrei detto".



Nel corso della serie Loki confessa di essere bisessuale e questa rivelazione e il modo in cui è stata affrontata nello show ha colpito positivamente i fan.

Di recente Sophia DiMartino ha raccontato le critiche a Sylvie, affermando come fosse pronta ad aspettarsele, in qualche modo.



Su Everyeye trovate la nostra recensione del finale di Loki.