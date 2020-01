Kate Kane incontra Alice nelle immagini del nuovo episodio di Batwoman

Dopo la pausa natalizia e dopo l'atteso finale di Crisi sulle Terre Infinite giungerà il momento del ritorno di Batwoman con il decimo episodio, intitolato How Queer Everything Is Today!. Per l'occasione, The CW ha pubblicato le prime immagini della puntata, che andrà in onda il 19 gennaio.

Kate Kane (Ruby Rose) deve ancora riprendersi dal colpo di scena del midseason finale di Batwoman e nelle immagini, che trovate in calce all'articolo, la vediamo in compagnia della sua nemesi, Alice (Rachel Skarsten). In più, la supereroina sarà protagonista di un dialogo con Luke Fox (Camrus Johnson).



Leggiamo dunque la sinossi ufficiale del decimo episodio: "Conseguenze -- mentre Gotham stessa è impegnata a reagire al difficile incontro di Batwoman, Alice celebra la sua vendetta insieme a Mouse (la guest star Sam Littlefield). Una Mary (Nicole Kang) sconvolta si concentra sul processo di Jacob Kane (Dougray Scott). Nel frattempo, Sophie (Meagan Tandy) chiede consigli sulla sua vita amorosa a una persona inaspettata. Mentre si preparano ad affrontare la nuova minaccia di Gotham, Luke decide di dare priorità alla protezione del segreto di Batwoman e Kate deve decidere cosa farà per onorare la propria identità e quella di Batwoman". L'episodio è stato diretto da Jeff Hunt e la sceneggiatura è stata scritta da Caroline Dries.

Ricordiamo che Batwoman è tra le 13 serie che sono state rinnovate da The CW e per i fan dell'Arrowverse non può che trattarsi di una buona notizia.

Intanto, il prossimo appuntamento è con le due parti finali di Crisi sulle Terre Infinite, che verranno trasmesse il 14 gennaio.