Kate McKinnon protagonista della miniserie The Dropout

Deadline riporta la notizia che Hulu sta concludendo l'accordo definitivo per acquisire la serie tv prodotta e interpretata da Kate McKinnon, The Dropout, basata sul podcast della ABC News/ABC Radio, nel quale si racconta l'ascesa e la caduta di Elizabeth Holmes. La stessa McKinnon sarà la protagonista nella miniserie composta dai 6 ai 10 episodi.

Secondo il report, The Dropout racconterà la vicenda di Elizabeth Holmes e della sua compagnia, la Theranos, in un 'incredibile storia d'ambizione e fama finita terribilmente male".

Elizabeth Holmes, che un tempo venne definita la 'nuova Steve Jobs', costruì un impero e poi lo guardò sgretolarsi proprio davanti ai suoi occhi dopo essere stata accusa di una gigantesca frode.

Attraverso la Theranos, Elizabeth Holmes affermava di aver sviluppato una tecnologia mai vista per effettuare gli esami del sangue, maggiormente precisa e meno invasiva.

Si scoprì in seguito che molte delle sue affermazioni erano false e che, di fatto, stava truffando molteplici clienti.



Diventata miliardaria nel corso degli anni e accusata insieme all'ad e direttore generale operativo Ramesh 'Sunny', viene incriminata per frode su larga scala e condannata a pagare una multa di 500.000 dollari e restituire 18,9 milioni di azioni della società, della quale rimane comunque amministratore delegato.

Star del Saturday Night Live - dove recentemente sono stati degli esilaranti spin-off di Game of Thrones - Kate McKinnon ha ottenuto cinque nomination agli Emmy consecutive. Il suo prossimo progetto in uscita sarà nel nuovo film di Danny Boyle, come si è potuto notare nel trailer di Yesterday, film nel quale recita al fianco di Lily James e Ana de Armas.