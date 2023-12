Kate Micucci, cancro sparito dopo l'operazione: 'So di essere fortunata'

L'operazione di Kate Micucci è andata a buon fine: l'attrice di The Big Bang Theory ha annunciato sui social che l'operazione chirurgica della scorsa settimana per il cancro ai polmoni ha funzionato e non necessita di nessun ulteriore trattamento.

"Ciao a tutti! Volevo solo ringraziarvi di cuore per i buoni auguri e per tutto l'amore che ho ricevuto nel corso di questa settimana. Ha significato così tanto per me ed è arrivato in un momento in cui ne avevo davvero bisogno, quindi grazie. Ho una bellissima notizia, ovvero che sono libera dal cancro!" ha annunciato Micucci in un aggiornamento su TikTok, dove aveva precedentemente comunicato la notizia dell'operazione.

"L'operazione della scorsa settimana è andata bene. Tutti i report hanno detto che ha funzionato. Non ho bisogno di un ulteriore trattamento. Quindi un grande grazie a tutti i miei dottori e agli infermieri e a chiunque si sia preso cura di me così bene. E grazie per essersene accorti in tempo, sono molto, molto fortunata e ne sono consapevole. Sono davvero molto grata che le cose siano andate come sono andate. Mi sento molto bene oggi e sono sinceramente molto entusiasta e sinceramente grata. Quindi grazie a tutti per le preghiere e gli auguri. Sono contenta di potervi comunicare alcune buone notizie".

Oltre ad aver partecipato a The Big Bang Theory, Micucci fa parte, insieme a Riki Lindhome, del duo comico musicale Garfunkel and Oates: insieme sono stati protagonisti dell'omonima serie tv di otto episodio su IFC nel 2014. Altri ruoli memorabili di Micucci sul piccolo schermo includono Raising Hope, Another Period e Mom. L'attrice ha anche lavorato nel mondo dell'animazione come doppiatrice di diversi personaggi, tra cui Gaia Vanderquack nel nuovo DuckTales del 2017(qui la recensione della prima stagione) e Velma in alcuni dei più recenti progetti su Scooby-Doo!