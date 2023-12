Kate Micucci, la star di The Big Bang Theory ha il cancro ai polmoni

Kate Micucci, l'attrice che interpreta Lucy in The Big Bang Theory, ha dichiarato di aver ricevuto una diagnosi di cancro ai polmoni: l'attrice 43enne ha condiviso un video su TikTok dopo l'operazione chirurgica.

"Ieri ho fatto l'operazione per il cancro ai polmoni" Micucci ha dichiarato dall'ospedale. "È davvero strano perchè non ho mai fumato una sigaretta in vita mia quindi è stata davvero una sorpresa. Ma suppongo che succeda e che la buona notizia è che l'abbiano scoperto presto e e l'abbiano tolto-sto bene" ha aggiunto l'attrice.

"È stato un po' un viaggio, probabilmente mi muoverò lentamente per un paio di settimane, ma poi mi riprenderò." L'attrice ha concluso il video scherzando: "Perchè sto ancora parlando?...Perchè sono sotto l'effetto di droghe!". Nel suo post TikTok vediamo anche Micucci camminare per i corridoi dell'ospedale.

Micucci compare in The Big Bang Theory nei panni di Lucy, l'interesse amoroso di Raj (Kunal Nayyar) nella sesta, settima e decima stagione. Recentemente si è data al doppiaggio per un ruolo in Angry Birds Mystery Island, una serie TV animata con Dominic Monaghan in arrivo su Prime Video. Come interprete è comparsa anche in Four Kings, Scrubs, Till Death, Raising Hope, Steven Universe, How I Met Your Mother e Malcolm in the Middle.

