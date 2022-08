Kate Middleton è la donna più elegante del 2022: nuovo smacco a Meghan Markle

I rapporti tra Kate Middleton e Meghan Markle non sono idilliaci, questo i tabloid lo dicono da tempo e ora, un nuovo riconoscimento giunto per la moglie di William, non fa che accrescere l'astio che la Duchessa di Sussex ha nei suoi riguardi.

La futura Regina è stata infatti eletta donna più elegante del 2022, prestigioso riconoscimento questo voluto per lei dalla celebre rivista di moda Tatler, una vera e propria icona per l'aristocrazia inglese. Sulle pagine del giornale si legge: "Uno stile, quello della duchessa di Cambridge, da sovrana superstar. Il suo look segue le attuali tendenze della moda".

Intanto, mentre si cerca la perfetta Kate Middleton per The Crown 6, i Duchi di Cambridge hanno ufficializzato la loro scelta di stabilirsi a Windsor, lontani da Kensington Palace in una residenza di campagna in cui i loro figli potranno assaporare una certa normalità. I principini saranno mandati alla Lambrook School, vicino Ascot, un istituto estremamente famoso per le compagne contro il bullismo, di cui, a quanto pare, a Londra sarebbe stato vittima George.

Dopo la cancellazione di Pearl, la serie animata prodotta in collaborazione con Netflix, Megan Markle si trova costretta a subire un nuovo smacco. Per lei e Henry le cose sembrano proprio non andare per il verso giusto negli ultimi tempi.