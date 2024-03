Kate Middleton, la foto ritoccata diventa un caso: i fan gridano alla cospirazione

A nulla sono servite le scuse della Middleton a proposito della sua scarsa capacità nel fotoritocco, nel classico schema che vuole ogni spiegazione come un nuovo pezzo del puzzle cospirativo. Queste, in tal senso, le parole della principessa: “Come molti fotografi amatoriali, di tanto in tanto sperimento con l’editing. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato, abbiano trascorso una felice festa della mamma”.

In seguito ad un intervento chirurgico addominale, Kate è rimasta a lungo assente dalle scene pubbliche, con la sua assenza che non è passata inosservata, solleticando le fantasie cospirative di molti. Successivamente ad un suo avvistamento in una, a suo modo, controversa foto in auto con la madre, la moglie di Williams ha postato un'immagine insieme ai suoi bambini per celebrare la ricorrenza britannica della festa della mamma.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5 — Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024