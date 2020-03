Kate Mulgrew di Star Trek: Voyager cita le parole di Janeway per affrontare il Coronavirus

Come avete potuto vedere in questa foto del cast di Star Trek: Voyager, nella serie dedicata a Picard abbiamo potuto reincontrare alcuni dei personaggi più famosi del franchise. Nel frattempo Kate Mulgrew ha condiviso degli importanti consigli per il momento attuale.

L'attrice ha interpretato il capitano Janeway della Voyager: la scienziata ha dovuto guidare il suo equipaggio in un lungo viaggio per tornare a casa dal lontano Quadrante Delta. Nel corso delle puntate la protagonista ha dovuto affrontare una serie di situazioni estremamente pericolose, riuscendo però a superarle grazie al suo sangue freddo e alle sue ampie conoscenze scientifiche. Ed è quello che consiglia di fare Kate Mulgrew anche in questa situazione, come rivela nel tweet presente in calce alla notizia.

L'attrice ha infatti condiviso una foto di Janeway, commentandola così: "Qualche consiglio in questi momenti difficili, fidiamoci della scienza, ricordiamoci di avere buonsenso e compassione per gli altri, così supereremo anche questo". I fan hanno apprezzato molto il messaggio, che ha ricevuto oltre 16 mila "Mi Piace", nei commenti invece sono molti a chiederle se il suo personaggio farà mai la sua comparsa in Star Trek: Picard, vista la presenza di suoi colleghi nello show presente nel catalogo di Amazon Prime.

Per concludere vi segnaliamo l'aggiunta di Marc Bernardin come produttore di Star Trek: Picard 2.