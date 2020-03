Kate e il padre discutono nella clip del nuovo episodio di Batwoman

Mentre la produzione di Batwoman può festeggiare la fine delle riprese, giusto in tempo prima che venissero bloccate a causa del Coronavirus, la stagione continua regolarmente con un episodio incentrato su Alice e non solo.

In una clip esclusiva pubblicata da TV Line, infatti, vediamo che ci sarà anche una discussione tra Kate Kane (Ruby Rose) e il padre Jacob Kane (Dougray Scott). Kate cercherà di convincere il padre dell'esistenza del doppelganger Beth, che è morto nelle scorse puntate tra le braccia di Luke (Camrus Johnson), pur rivelandogli solo una versione parziale di quanto successo davvero. Jacob, però, sembra dubbioso e intento a scoprire la verità con ogni mezzo. Potete vedere il filmato seguendo il link che trovate in calce all'articolo.



Ecco dunque la sinossi di Off With Her Head: "Quando Cartwright ( la guest star John Emmet Tracy) racconta una storia contorta a Kate, si scoprono altri dettagli del passato oscuro di Alice (Rachel Skarsten). Intanto Jacob va alla ricerca della figlia ribelle. Mary (Nicole Kang) e Luke seguono una pista che li porta sulle tracce del killer di Beth". L'episodio è stato diretto da Holly Dale e sceneggiato da Natalie Abrams. Inoltre, verrà dato spazio anche allo Spaventapasseri, protagonista del promo della puntata.



Off With Her Head verrà trasmesso questa notte su the CW.