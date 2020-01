Ci sono Kate e una particolare Alice nelle foto del nuovo episodio di Batwoman

Arrivano nuove informazioni dal prossimo episodio di Batwoman che sarà trasmesso da The CW il 26 gennaio. Si tratta di alcune foto che mostrano la protagonista Kate Kane, Alice e... un'altra versione del personaggio interpretato da Rachel Skarsten.

Anche Batwoman, così come Arrow, Supergirl e la maggior parte delle serie TV DC del network statunitense, ha preso parte al grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite che ha stravolto il multiverso, rivoluzionando molte delle storyline collegate ai personaggi principali.

Dalle foto che sono state rese pubbliche - presenti come al solito in calce all'articolo - è possibile notare come anche nell'episodio A very un-birthday present assisteremo a qualche cambiamento dovuto al drammatico finale di Crisi sulle Terre Infinite. Tra i dettagli più importanti presenti all'interno delle immagini, vediamo il personaggio interpretato dall'attrice Ruby Rose chiusa in un auto mentre viene attaccata. In un'altra è presente Alice insieme all'assalitore di Kate e, infine, la foto più interessante: un'altra Alice (Beth), dai capelli scuri, seduta sopra un'altalena.

Le due Alice entreranno in contatto tra di loro? In attesa di scoprire come continueranno le avventure della celebre cugina di Bruce Wayne, vi ricordiamo che l'attore Paul Wesley sarà in Batwoman, ma questa volta non lo vedremo recitare, perché sarà invece impegnato con la regia del sedicesimo episodio.