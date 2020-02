Anche Kate Siegel si aggiunge al cast della serie Netflix Midnight Mass

Si arricchisce con nuovi annunci ufficiali il cast di Midnight Mass, nuova serie horror prodotta da Netflix per la regia di Mike Flanagan (Doctor Sleep). Dopo la firma di Robert Longstreet si è aggiunta al cast anche Kate Siegel, già apparsa in The Haunting of Hill House, che è anche la moglie di Flanagan.

Sono stati confermati tra gli altri anche Zach Gilford (Friday Night Lights), Hamish Linklater (Legion), Annabeth Gish e Henry Thomas, oltre ad Alex Essoe, che come Longstreet faceva parte del cast di Doctor Sleep.

Secondo la sinossi, in Midnight Mass "una comunità isolata dell'isola sperimenta eventi miracolosi - e presagi spaventosi - dopo l'arrivo di un giovane sacerdote carismatico e misterioso". Tutti gli episodi della serie saranno diretti da Mike Flanagan, e la serie presenta alcuni interessanti collegamenti con altre opere del regista.

Per esempio, nel suo film Hush la protagonista - interpretata da Kate Siegel - è una scrittrice che sta lavorando a un romanzo intitolato proprio Midnight Mass; oppure, in Il gioco di Gerald (tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King), compare a un certo punto una copia di un libro dallo stesso titolo.

Le riprese di Midnight Mass inizieranno nel 2020, molto probabilmente in primavera a Vancouver. Attualmente Flanagan è al lavoro per Netflix anche con il follow-up di The Haunting of Bly Manor, di cui però dirigerà soltanto un episodio.