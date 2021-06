Kate Winslet irremovibile: niente modifiche in digitale per le sue scene di sesso

A Kate Winslet i trucchetti non piacciono: la star di Titanic e Revolutionary Road non vuole in alcun modo che il suo corpo e il suo viso vengano ritoccati, neanche durante scene di sesso che potrebbero metterne in risalto alcune imperfezioni. La questione è saltata fuori in questi giorni a causa di una scena di Omicidio a Easttown.

Pur avendo trovato soddisfacente la sua ultima esperienza sul piccolo schermo ed essendosi anche detta disponibile a tornare per una seconda stagione di Omicidio a Easttown, infatti, Winslet ha rivelato di essersi opposta fermamente all'idea del regista di applicare alcune modifiche in digitale al suo aspetto fisico.

"Non ti permettere!" sarebbero state le parole rivolte da Winslet al regista di Omicidio a Easttown dopo la proposta di tagliarle un po' di pancia durante una scena di sesso con Guy Pearce; pare, inoltre, che la cosa riguardasse anche l'eliminazione di alcune rughe dalle foto destinate ai poster dello show: "Ragazzi, so perfettamente quante rughe ho intorno agli occhi, per piacere rimettetele al loro posto" è stata la ferma richiesta dell'attrice.

Una presa di posizione che difficilmente cambierà in futuro, considerando le idee della nostra Kate al riguardo. Questioni estetiche a parte, comunque, per saperne di più sullo show HBO qui trovate il trailer di Omicidio a Easttown.