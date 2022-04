Kate Winslet protagonista della serie antologica 'I Am...' con la figlia Mia Threapleton

L'autorevole testata Deadline rivela che Kate Winslet sarà protagonista della prossima stagione della serie antologica I Am... del network britannico Channel 4. Insieme a lei, sarà presente nel cast anche la figlia Mia Threapleton, nata dalle prime nozze con il regista inglese Jim Threapleton.

L'attrice premio Oscar apparirà nel primo episodio della durata di un lungometraggio, intitolato I Am Ruth, le cui riprese partiranno alla fine di aprile. L'episodio sarà uno dei tre che andranno a comporre la terza stagione della serie ideata, scritta e diretta da Dominic Savage.

Fin dalla prima stagione di I Am..., le attrici protagoniste dei singoli episodi partecipano attivamente alla creazione e allo sviluppo del personaggio, con un'apertura all'improvvisazione dei dialoghi e alla scelta di affrontare temi che stanno a cuore alle interpreti, come la salute mentale, le relazioni o l'empowerment femminile.

Dopo il debutto su Channel 4 nel 2019, la serie si è affermata come show di punta nella fascia oraria della seconda serata televisiva e ha avuto tra le protagoniste attrici come Vicky McClure, Gemma Chan, Letitia Wright, Lesley Manville, nonché Samantha Morton e Suranne Jones che hanno ricevuto una nomination ai BAFTA per i loro ruoli.

"E' davvero un onore per me poter lavorare e collaborare con Kate Winslet a questo primo film della nuova serie di I Am... per Channel 4. Kate è una leggenda, un'attrice dal talento incredibile e sublime e non vedo l'ora di iniziare con le riprese di questa storia importante e unica che abbiamo creato insieme" ha dichiarato il regista Dominic Savage.

"Ho sempre ammirato il lavoro di Dominic e in particolare la sua dedizione nel raccontare storie vere" ha commentato l'attrice. "La TV britannica è nel suo momento più alto e sono entusiasta e onorata di far parte di questa comunità, soprattutto in questo momento". Di recente, Winslet è stata protagonista di Omicidio a Easttown, il giallo seriale di HBO che potrebbe tornare per una stagione 2 che affronterà temi importanti.

I Am... è prodotta da Me+You Productions con la produzione esecutiva di Richard Yee e Dominic Savage e la supervisione di Caroline Hollick e Gemma Boswell per Channel 4.