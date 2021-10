Katey Sagal investita da un'auto: le condizioni della star di Sons of Anarchy

La famosa attrice di Sons of Anarchy Katey Sagal è rimasta ferita nelle scorse ore dopo essere stata investita da un'auto e secondo quanto è stato riportato dalle principali riviste hollywoodiane è attualmente ricoverata in ospedale.

In questi minuti Entertainment Weekly riferisce che Katey Sagal è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. Le forze dell'ordine hanno affermato che al momento non sono state presentate citazioni e che non sono stati effettuati arresti, ma l'incidente è comunque in fase di indagine. La rivista ha anche parlato con qualcuno di molto vicino all'attrice, che ha cercato di rassicurare i fan affermando che "Katey starà bene" e dovrebbe tornare a casa nei prossimi giorni. Al momento non è noto di chi sia la colpa né se la Sagal perseguirà un'azione legale.

Attrice televisiva veterana, Katey Sagal è amata in tutto il mondo per le sue numerose interpretazioni di donne forti e audaci. Oltre al ruolo di co-protagonista in Sons of Anarchy (a tal proposito, scoprite che fine ha fatto il cast di Sons of Anarchy), l'attrice è famosa per il ruolo nello show televisivo Rebel, che seguiva la vita della famosa Erin Brockovich. La sua versatilità si estende anche all'animazione, campo nel quale ha interpretato il famoso personaggio di Turanga Lela di Futurama, popolare sitcom animata creata da Matt Groening.

