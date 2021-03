Katherin Winnick, come ha ottenuto la parte di Lagertha in Vikings?

Quanto ci è piaciuta Vikings. Lo show ideato da Michael Hirst è riuscito a migliorarsi con gli anni, fino a diventare tra i più apprezzati in TV, e portando a conclusione degnamente, con la stagione 6, le avventure dei figli di Ragnar Lothbrok. Oggi vogliamo parlarvi della particolare audizione di Katheryn Winnick, la nostra amata Lagertha.

Abbiamo visto insieme quando potrebbe uscire lo spin-off di Vikings dal titolo Vikings: Valhalla, ma vogliamo trattare di una delle protagoniste della serie principale, e di cosa abbia dovuto fare per ottenere la sua parte.

Un provino… particolare

In un'intervista a Collider, Katheryn Winnick, l'attrice che ha prestato il volto alla leggendaria Lagertha, ha rivelato le condizioni nelle quali si è svolto il provino per il ruolo della splendida shield-maiden. La donna ha dovuto registrare un video da casa, perché Hirst per motivi di lavoro non poteva assistere alla sua adizione in diretta.

Inoltre, la Winnick aveva paura che il suo accento non fosse sufficientemente giusto per poter prendere parte a una serie del genere; desiderosa di ottenere la parte, l'attrice ha assunto un coach di dialetti, per riuscire a ottenere un perfetto accento scandinavo.

Abiti in affitto?

Ma la particolarità della sua audizione non è finita alla prima fase. Dopo aver ricevuto la chiamata dalla produzione, che la informava di aver passato la prima scrematura, la donna venne chiamata a effettuare un provino di persona. Per aumentare la propria credibilità, la Winnick decise di affittare un costume di Halloween, per dimostrare di essere anche fisicamente tagliata al ruolo.

Dopo un'ulteriore scrematura, e una lettura insieme a Travis Fimmel (attore di Ragnar Lothbrok), finalmente la Winnick ottenne la parte. Che avventura!

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a tutte le domande lasciate in sospeso dopo il finale di Vikings. E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto lo sforzo di Katheryn Winnick per diventare la Lagertha di Vikings? Fatecelo sapere!