Katherine Heigl nella nuova serie tv di Netflix, Firefly Lane

Katherine Heigl continuerà a recitare sul piccolo schermo: l'attrice di Suits sarà la protagonista della nuova serie tv di Netflix, Firefly Lane.

La serie tv composta da 10 episodi, scritta e diretta da Maggie Friedman (anche produttrice e sceneggiatrice di serie come Le Streghe dell'East End, Eastwick e Dawson's Creek) e basata sull'omonimo romanzo di Kristin Hannah, vedrà la Heigl interpretare Tully Hart, uno dei due personaggi principali

Secondo la sinossi ufficiale "Le due donne si incontrarono per la prima volta da giovani, per diventare poi migliori e inseparabili amiche nel corso dei 30 anni successivi, pieni di alti e bassi, successi e fallimenti, depressione e delusioni. Quando un tradimento inaspettato le farà allontanare, le due donne prenderanno strade diverse, e non è detto che riusciranno mai a rinconciliarsi".

Finora la Heigl è l'unico membro annunciato del cast, e non ancora si hanno indiscrezioni sull'attrice che potrebbe interpretare l'altra protagonista.

Al momento, inoltre, non conosciamo la data di inizio delle riprese per lo show di Netflix, né tantomeno quella del debutto ufficiale sulla piattaforma.

In passato, Katherine Heigl vinse un Emmy per la sua interpretazione della Dottoressa Izzie Stevens in Grey's Anatomy. Chissà che questa non sia la serie fortunata per regalarle un'altra statuetta?