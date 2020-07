Katherine Langford, da 13 a Cursed: ecco cosa l'ha spinta ad accettare il ruolo nello show

Katherine Langford è ormai di casa a Netflix, dove è passata dall'essere la star di una delle serie più popolari della piattaforma 13, all'interpretare la protagonista di un'altra potenziale hit, il retelling Arturiano Cursed . Scopriamo come è avvenuto il passaggio.

"Cercavo qualcosa che potesse essere diverso da ciò che avevo fatto finora, che potesse rappresentare una sfida" racconta Langford ai microfoni di The Wrap.

L'attrice australiana, di fatto lanciata nello stardom dalla serie Netflix, 13, tra una stagione e l'altra ha anche preso parte a un altro prodotto YA, il film diretto da Greg Berlanti, Tuo, Simon, e più di recente, al successo di critica e botteghino Cena con Delitto - Knives Out, il whodunnit di Rian Johnson con Daniel Craig e Chris Evans.

Ma ora la scena è di nuovo tutta sua con Cursed, un progetto che l'ha presa fin dal primo momento.

"Non ero alla ricerca di qualcosa che fosse necessariamente relativo alla TV, ma quando mi hanno mandato il manoscritto del libro e ho iniziato a leggerlo, non sono riuscita a metterlo giù. L'ho letto tutto d'un fiato" racconta.

"Era un'opportunità per raccontare la storia di un'eroina, per mostrare realmente gli ostacoli specifici per una donna in un viaggio come quello. Avere l'opportunità di raccontare una storia come questa non capita certo tutti i giorni, anzi. Quindi mi è parso diverso ed entusiasmante" spiega l'attrice, che qui interpreta Nimue, la Dama del Lago del Ciclo Arturiano, sebbene in versione rivisitata.

Ma la parte deve sentirla sua, afferma Langford, altrimenti non ha senso: "Se è un ruolo con cui ho sintonia, riesco a immaginarmelo. Spesso, quando leggo le sceneggiature, se qualcosa mi viene mandato e non sono la persona adatta per il ruolo, vedo il volto di altre persone, non il mio, che recita le battute".

Ed evidentemente per Nimue, deve aver visto il suo di volto, altrimenti non staremmo qui a parlarne con lei...

La prima stagione di Cursed è disponibile dal 17 luglio su Netflix (qui trovate la nostra recensione di Cursed).

