Katherine Langford: 5 curiosità sull'attrice di Cursed e Tredici

Il nome più importante a figurare nel cast di Cursed è sicuramente quello di Katherine Langford, già nota agli spettatori di Netflix per il suo ruolo in Tredici: è giunto il momento di sapere qualcosa in più su di lei.

Innanzi tutto ha origini australiane (è nata a Perth), e ciò significa che per interpretare i ruoli in cui recita con accento inglese o americano ha dovuto studiare e applicarsi molto.

(è nata a Perth), e ciò significa che per interpretare i ruoli in cui recita con accento inglese o americano ha dovuto studiare e applicarsi molto. L'amore per la storia : nel corso degli anni ha sviluppato un vero e proprio interesse per i libri e i film ambientati nel passato. "Adoro tutto ciò che è stato scritto durante la Rivoluzione Francese. Mi sono appassionata alla storia quando avevo 11 anni, ed è iniziato tutto con il Titanic. Ho letto molti libri sull'argomento dopo aver visto il film". Una motivazione che l'ha spinta anche ad accettare il ruolo in Cursed, visto che sebbene sia una serie fantasy, è comunque ispirata alla mitologia di un periodo storico ben preciso ed è bastata sul libro di Frank Miller.

L'ispirazione : fare l'attrice non rientrava nei piani della piccola Katherine. Da bambina sognava una carriera nel mondo della medicina o della politica e a farle cambiare idea ci ha pensato Lady Gaga. Dopo essere andata ad un suo concerto ha deciso di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e ha scelto la strada della recitazione.

L'amicizia con Dylan Minette: i due protagonisti di Tredici hanno iniziato a frequentarsi anche al di fuori del set e in molte occasioni sono stati fotografati insieme.

Langford sembra proprio sulla cresta dell'onda, e sicuramente la rivedremo all'interno di altri progetti legati alla piattaforma. Per saperne di più sulla serie vi rimandiamo alla nostra recensione di Cursed.