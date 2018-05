Katherine Langford non tornerà per la terza stagione di 13 Reasons Why

L'attrice australiana Katherine Langford è pronta a dire addio al personaggio di Hannah Baker, protagonista della serie teen-drama targata Netflix 13 Reasons Why.

Con la seconda stagione disponibile da pochi giorni sul catalogo del servizio di streaming on demand, la protagonista della serie ha dichiarato che non ha intenzione di prendere in considerazione un suo eventuale ritorno qualora Netflix decidesse di produrre una terza stagione dello show. Secondo la Langford la storia del suo personaggio è stata raccontata nella sua totalità già durante la prima stagione, e che non c'è più nulla che valga la pena dire sul suo conto.

Durante una recente intervista con Entertainment Weekly, la ventiduenne attrice di Perth ha dichiarato: "Personalmente credo che la storia di Hannah fosse già stata raccontata pienamente nella prima stagione. In passato ho detto che la mia ultima scena nell'episodio 13 è stata la più dura da girare perché sentivo che quello fosse il mio addio al personaggio. Credo che tornare per la seconda stagione sia stato davvero difficile perché interpretavo lei ma non ero davvero lei. La sfida è stata reinterpretare il personaggio perché questa volta non era più la mia versione del personaggio, ma la versione del mio personaggio filtrata attraverso gli occhi degli altri personaggi."

L'attrice ha continuato: "Come molti sanno, questa è stata la mia prima parte, il primo ruolo della mia carriera. Avevo 19 anni quando venni scelta per interpretare Hannah. 13 Reasons Why avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, e so che sarò per sempre legata alle persone che ho conosciuto durante questa esperienza. Credo che, alla fine dei conti, Hannah sia stata solo una piccola parte di me e di ciò che ho dentro. Sono davvero entusiasta di poter mostrare altre parti di me in futuro."

13 Reasons Why è attualmente disponibile su Netflix.