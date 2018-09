Katherine Langford star di Cursed, serie tv Netflix di Frank Miller

Katherine Langford è entrata a far parte del cast di Cursed, serie Netflix che Frank Miller sta sviluppando con il creatore di The Cape, Tom Wheeler. Miller e Wheeler hanno lavorato insieme al romanzo young adult che verrà adattato in uno show tv, mettendo insieme l'esperienza del primo con l'abitudine alla scrittura per famiglie del secondo.

Frank Miller si aggiunge ad un altro creatore di fumetti, Mark Millar, nella produzione di contenuti originali per Netflix e Cursed è l'unico progetto per la piattaforma streaming al quale Miller sta lavorando in questo momento.

Nel frattempo ha riacquisito i diritti tv di Sin City dopo il collasso della Weinstein Company, che sostenne i film di Sin City diretti da Frank Miller e Robert Rodriguez.

Per quanto riguarda Cursed la scelta è caduta sulla star di Tredici, Katherine Langford, che recentemente ha escluso di tornare nella terza stagione del controverso show.

Tom Wheeler è lo showrunner di Cursed, prodotto da Frank Miller e Zetna Fuentes, e dirigerà i primi due episodi della serie, composta da dieci.

Langford vestirà i panni di Nimue, un'adolescente destinata a diventare la famosa Dama del Lago della leggenda di Re Artù.

Cursed, basato sull'omonimo romanzo di Frank Miller e Tom Wheeler, è una rivisitazione della leggenda di Artù raccontata attraverso gli occhi di Nimue. Un romanzo di formazione che tratta temi familiari ai nostri tempi: la distruzione della natura, il terrore religioso, la guerra insensata e il coraggio di andare avanti di fronte all'impossibile.

Un personaggio piuttosto simile a quello di Hannah Baker, al di là degli elementi fantastici, per Katherine Langford.