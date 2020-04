Katherine McNamara su Green Arrow and the Canaries: c'è da temere per lo spin-off?

Sono in molti ad attendere l'arrivo di conferme per quanto riguarda Green Arrow and the Canaries. Lo spin-off dell'Arrowverse è purtroppo costretto a fare i conti con la difficile situazione dovuta alla pandemia in corso.

Giunti alla fine di Green Arrow, la situazione faceva ben sperare per questo nuovo progetto. Sebbene non ci fossero state ancora delle decisioni certe per quanto riguarda l'inizio delle riprese, ormai i fan si erano preparati a festeggiare. Purtroppo la situazione è precipitata e le due star che dovremmo vedere come protagoniste nella serie si sono mostrate incerte sul futuro e sull'inizio delle riprese, durante un'intervista a TVLine.

Katherine McNamara, interprete di Mia Smoak, ha dichiarato di non aver avuto indicazioni precise dalla produzione: "Non ne ho idea. L'ho chiesto l'altro giorno e, a causa dello stato in cui il mondo si trova e di tutto ciò che sta succedendo, tutto è abbastanza cambiato. Le anteprime sono state cancellate, nessuno sa cosa stia succedendo. Non dovevamo saperlo fino a maggio in ogni caso e a questo punto, chi lo sa quando verranno prese certe decisioni ".

La sua collega Katie Cassidy è invece più fiduciosa. Neanche lei ha novità rassicuranti al riguardo ma ha dichiarato che sarebbe il momento giusto per una serie del genere. In attesa di nuove notizie vi consigliamo la nostra classifica delle stagioni di Arrow: dalla peggiore alla migliore.