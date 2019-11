Katherine McNamara parla della relazione complicata di Mia Smoak con suo padre in Arrow

Nell'episodio dell'ottava e ultima stagione di Arrow - ancora inedita in Italia - ci si prepara alla chiusura dello show, non prima di aver partecipato al crossover Crisi sulle Terre Infinite. Una stagione che negli USA è già disponibile, con i fan che si riversano poi sui social a discutere di quella che potrà essere la chiusura della serie.

L'ultimo episodio in onda vede Oliver Queen e il resto del team viaggiare verso la Russia, per incontrare alcuni vecchi amici. Con sé hanno anche il team Arrow della prossima generazione, capitanato da Mia Smoak e l'attrice Katherine McNamara, che interpreta proprio Mia, ha spiegato di essere entusiasta di come il team abbia l'opportunità di andare in Russia. Nell'episodio inizierà il lungo percorso di riconciliazione con suo padre, ma sfortunatamente si rivelerà un buco nell'acqua.



Katherine McNamara ha parlato così dell'episodio:"Beth mi ha chiamata prima della stagione e mi ha dato un ampio riassunto di quello che sarebbe stata questa stagione. Dato che l'ultima stagione di Arrow ha accumulato molte domande a cui rispondere, Beth mi ha gentilmente chiamata. Ero così entusiasta, Mia ha questo desiderio e questa parte mancante dentro di sé, di conoscere suo padre. Ma ora che è proprio di fronte a lei è costretta a confrontarsi con molte cose in un mondo reale e il modo in cui gestisce questa cosa cambia in continuazione".

Nel promo di Arrow c'è anche Quentin Lance e nel frattempo si sono sprecati sui social i messaggi per salutare lo show, tra cui un messaggio di Katie Cassidy Rogders.