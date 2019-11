Katherine McNamara si è sentita una 'fangirl' girando Crisi sulle Terre Infinite

Katherine McNamara è stata promossa a series regular di Arrow 8, dopo aver debuttato nello show durante la scorsa stagione e dunque parteciperà anche all'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite. Ebbene, L'attrice si è dichiarata fortunata di essere della partita e ha confessato di essersi sentita una fangirl sul set.

McNamara ha concesso un'intervista a ComicBook.com in cui ha parlato del prossimo evento targato The CW e di come spera di fare del suo meglio con l'interpretazione di Mia Smoak Queen, la figlia di Oliver Queen (Stephen Amell) e Felicity Smoak (Emily Bett Rickards).



"Non posso dire molto sulla Crisi", ha esordito l'attrice, "ma ho avuto una buona dose di momenti in cui mi sono sentita una fangirl, ci sono tante occasioni speciali mentre ti trovi sul set. Stai avendo una normale conversazione con qualcuno e poi ti guardi intorno e ci sono così tanti costumi iconici". McNamara non resta di certo indifferente a questi "simboli di eroismo e di questo tipo di fumetti con cui stiamo lavorando. Ti rendi conto di quanto è speciale. In quei momenti mi rendo conto di essere davvero grata di fare quel che sto facendo e di avere l'opportunità di far parte di ciò in questo periodo".



McNamara ha rivelato di essere una grande fan dei cartoni animati sulla Justice League, con cui è cresciuta. Ovviamente, anche i film Marvel e quelli DC sono tra le sue forme di intrattenimento preferite e l'attrice si sente ispirata dai supereroi: vede queste figure potenti e coraggiose e pensa "devo essere questo tipo di persona".

In questi giorni McNamara ha anche commentato la relazione complicata tra Mia Smoak e suo padre in Arrow.



Ricordiamo che Crisi sulle Terre Infinite inizierà l'8 dicembre con Supergirl, per poi proseguire con

Batwoman e The Flash, rispettivamente il 9 e 10 dicembre. Le ultime due parti verranno trasmesse il 14 gennaio in Arrow e DC's Legends of Tomorrow.