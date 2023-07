Katherine Schwarzenegger ricorda: 'Mortificante quando papà mi accompagnava a scuola'

Quante volte abbiamo fantasticato di avere almeno un genitore straordinariamente famoso? Katherine Schwarzenegger ha vissuto il sogno di molti di noi, ma la cosa, stando a quanto raccontato dalla figlia del nostro Arnold, sembrerebbe esser stata causa nel suo caso anche di momenti decisamente imbarazzanti.

A parlarne, mentre Arnold continua a dominare su Netflix, è stata proprio la nostra Katherine, che ha fatto riferimento in particolare a quando la star di Terminator l'accompagnava a scuola a bordo di un'auto di quelle che a non attirare l'attenzione non vogliono neanche provarci.

"Papà ci lasciava fuori scuola con questa Hummer che non aveva né finestrini, né porte e né tettuccio, e io mi sentivo mortificata. Gli dissi tipo: 'Papà, puoi semplicemente lasciarmi all'inizio della strada? Non è roba per me, non mi piace tutto questo'. Fu l'unica volta in cui pensai davvero: 'Ok, qualcosa per me è diverso'. Però poi mi feci più grande e i ragazzi cominciarono a interessarsi sempre di più a mio padre" sono state le parole di Katherine Schwarzenegger.

Insomma, decisamente non un modo per evitare gli sguardi indiscreti fuori scuola, non trovate? Speriamo che il buon Arnold abbia preso le misure, da quel momento in poi! A proposito di prole, intanto, è arrivato il momento dell'esordio al cinema per il figlio di Arnold Schwarzenegger.