Katheryn Winnick: l'attrice di Lagertha ha ottenuto un importante premio grazie a Vikings

La sesta stagione di Vikings sarà ricordata a lungo: la serie, ormai prossima alla fine, ha visto tra i momenti memorabili anche la morte di Lagertha. Tra le tante reazioni, quella che ci ha colpito di più è il toccante addio di Katheryn Winnick a Lagertha. Grazie a Vikings, l'attrice canadese ha da poco ricevuto un importante nomination.

E non è stato per la sua interpretazione di Lagertha, bensì per la regia. La quarantaduenne, infatti, ha ricevuto una nomination ai prestigiosi WIN Awards per aver diretto l'ottavo episodio della prima parte della sesta stagione, Il Valhalla può attendere, che ha segnato anche l'importante debutto della canadese alla regia.

Intervistata qualche tempo fa da Rotten Tomatoes, l'attrice aveva dichiarato, circa la sua prima esperienza dietro la telecamera:

"È stato un onore per me che mi abbiano chiesto di girare un episodio della sere, e di essere l'unica attrice a cui è stato chiesto, dopo sette anni. Lavorare con i miei compagni, co-protagonisti e amici, e i membri della crew per raccontare una storia della quale sono fiera: è stata un'esperienza incredibile."

L'attrice, inoltre, ha parlato del suo rapporto con lo showrunner Michael Hirst: "volevo tre cose dal mio debutto alla regia, quindi ho chiesto a Michael un grande evento, qualcosa di epico, e qualcosa di incredibile."

Per celebrare l'evento, la Winnick ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram, che recita "Sono davvero entusiasta di annunciare che sono stata nominata come MIGLIOR REGISTA per il mio debutto alla regia in VIKINGS! 🎥 #WinAwards"

Vi ricordiamo che a fine anno dovrebbero uscire i restanti episodi di Vikings 6, che segneranno la conclusione della serie.