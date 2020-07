Katheryn Winnick: chi è l'attrice di Lagertha in Vikings, tutto su di lei

Indomabile regina guerriera, impavida condottiera e maestra di spada, Lagertha è questo e molto altro, ma chi si nasconde dietro la promessa di Ragnar? Conosciamo quindi l'attrice Katheryn Winnick, interprete della protagonista di Vikings e attrice dalle 1000 e una sorprese.

Classe 1977, l'attrice nasce a Toronto da una famiglia di origine ucraina e rimarrà sempre molto legata alle tradizioni e alla lingua dei suoi genitori, che considera la sua lingua madre nonostante la nazionalità canadese. Parla inoltre inglese, francese, russo e italiano. Non tutti sanno che la Winnick è un'esperta conoscitrice delle arti marziali del karate e del tawkwondo, di cui vanta rispettivamente il secondo e terzo dan.

L'attrice pratica le due discipline sin dalla tenera età: a sette anni scopre infatti le arti marziali, ad appena 13 conquista la sua prima cintura nera e ha persino vinto la medaglia d'argento alle nazionali canadesi di taekwondo. In seguito la sua passione è continuata e si è evoluta ed ampliata sempre di più, tanto che attualmente la Winnick gestisce di ben tre scuole di arti marziali ed ha ottenuto addirittura una licenza da bodyguard.

Dopo aver studiato recitazione a New York, l'attrice inizia la sua carriera nel 1999, ma sarà solo con il personaggio di Lagertha che sarà conosciuta in tutto il mondo. I suoi precedenti ruoli erano infatti secondari. Negli anni l'abbiamo vista in grandi film, come Amore & altri rimedi con Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal, e nei più recenti La torre nera e Polar. Sono però i suoi ruoli sul piccolo schermo ad averle dato maggiore notorietà: tra i numerosi quelli in Relic Hunter, Dr. House, SCI, Bones, Nikita e Person of Interest. Ultimo, ma indimenticabile il suo ruolo in Call of Duty: WWII, di cui troverete un piccolo assaggio nel player in alto.

Dopo la sua esperienza come attrice e regista di Vikings, la Winnick si è recentemente unita al cast di The Big Sky e lo scorso anno alla serie Netflix Wu Assasins.