Katheryn Winnick: come sta affrontando la quarantena la Lagertha di Vikings?

Katheryn Winnick è nota ai più per aver vestito i panni di Lagertha in Vikings, fortunata serie TV a sfondo storico giunta alla sesta e ultima stagione (ecco quando potrebbe uscire Vikings 6B). L'attrice, sempre piuttosto attiva sui social, come sta affrontando la quarantena?

Il 22 marzo ha pubblicato una foto su Instagram in cui si trova sul set del celebre show di History: ha un megafono in mano e invita i suoi fan a restare in casa, proprio per far fronte all'emergenza coronavirus. Il 1 aprile ha invece postato alcuni scatti in compagnia di Gustaf Skarsgard, interprete di Floki in Vikings, ma l'attrice precisa che erano stati fatti prima del distanziamento sociale.

Sempre per invitare gli utenti a combattere la pandemia restando in casa, Katheryn Winnick ha pubblicato il 16 aprile una sua foto a cui è stata aggiunta una mascherina tramite software per il fotoritocco. Il messaggio che accompagna l'immagine ricorda "Siamo insieme in questa situazione".

Il 7 maggio ha poi pubblicato uno scatto con un'altra star di Vikings, Alexander Ludwig (che nello show interpreta Bjorn La Corazza). Si tratta di una foto per augurare un buon compleanno all'attore, il quale non ha dimenticato di ringraziarla pubblicamente nei commenti.

Il 14 maggio, infine, ha caricato sul suo profilo Instagram una breve clip in cui inquadra i suoi occhi seducenti e dichiara che "è giunto il momento di mettersi comodi per un altro mese di pausa sul divano!". Insomma, la quarantena di Katheryn Winnick non è certo stata diversa da quella di chiunque altro, tra relax e social network. A proposito, sapevate che la regina Lagertha ha diretto un episodio di Vikings 6?