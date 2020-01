Katheryn Winnick commenta i fatti sconvolgenti dell'ultimo episodio di Vikings

Death and the Serpent, l'ultimo episodio andato in onda di Vikings ha sconvolto i fan della serie e Katheryn Winnick, l'interprete di Lagertha, ha commentato tali eventi in una lunga intervista.

Di seguito ci saranno diversi riferimenti a quanto accaduto nella puntata, quindi se ancora non l'avete vista, attenzione agli spoiler!



Nonostante le minacce a Michael Hirst, il creatore della serie, alla fine la profezia su Lagherta si è compiuta e così uno dei personaggi più formidabili e coraggiosi ha incontrato la propria morte, per mano di uno dei figli di Ragnar, Hvitserk, quest'ultimo in preda alle visioni. Prima, però, l'eroina è stata protagonista di un ultimo combattimento contro il pericoloso White Hair, che l'ha vista vittoriosa, seppur gravemente ferita.



Winnick ha raccontato a TV Line, che la coreografia dell'ultimo scontro ha richiesto diverse settimane di preparazione, anche perché "si trattava di un momento davvero importante per Lagertha". Nonostante in alcuni momenti sembri che la più famosa delle shield-maiden sia pronta alla fine, la guerriera riesce a sconfiggere White Hair con un colpo d'astuzia, solo per poi perire sotto le coltellate di Hvitserk. A tal proposito, l'attrice ha dichiarato: "non potevo chiedere per una morte migliore. Non volevano uccidermi dopo sei stagioni, ma io gli dicevo che c'è un tempo e un luogo. Lagertha deve andare. Non è immortale e io volevo una morte epica, volevo qualcosa di fantastico". Nel corso dello show, sono morti tantissimi personaggi, principali o meno, e secondo l'attrice si doveva fare in modo da dare un'ottima chiusura al personaggio, facendolo risaltare, e crede che Michael Hirst sia riuscito nell'intento .



Winnick dirigerà Valhalla Can Wait (l'episodio che verrà trasmesso il 22 gennaio) e ha anticipato alcune delle conseguenze del gesto di Hvitserk, spiegando che avrà delle ripercussioni sul carattere del personaggio: "ha sempre ammirato Lagertha e non voleva essere per forza suo nemico, ma è messo così male". Però, l'attrice è contenta che sia stato lui a ucciderla, dato che non riusciva a immaginare uno tra Ivar, Bjorn o Ubbe nel compiere il gesto.



Winnick ha parlato anche di cosa le resta dell'esperienza con Vikings, che ha significato "tutto" e che porterà sempre nel cuore: "In questi sette anni ho avuto una crescita improvvisa che mi ha reso la persona che sono oggi ed è stata senza dubbio una delle più grandi esperienze della mia carriera. Spero davvero che nei prossimi anni le persone continuino a fare binge-watching e seguire Lagertha, in modo da avere un modello cui ispirarsi".



Intanto, nel teaser dell'episodio 6x07 di Vikings, vengono mostrate proprio le immagini dell'addio a una delle colonne portanti dello show.