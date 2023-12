Katheryn Winnick compie 46 anni: 'Dopo l'addio a Lagertha scoppiai a piangere in aereo'

Non si dice addio facilmente a un personaggio interpretato per ben 6 stagioni di un'amatissima serie TV: l'ha imparato a sue spese Katheryn Winnick, che quando si trattò di svestire per sempre i panni della sua Lagertha dopo la sesta e ultima stagione di Vikings ebbe un vero e proprio crollo emotivo sulla via del ritorno.

L'attrice che oggi compie 46 anni e che recentemente ha dato i natali a una fondazione per aiutare i registi ucraini ha raccontato infatti di aver realizzato il peso della cosa solo una volta seduta in aereo dopo la fine delle riprese, finendo per far preoccupare persino il personale di bordo.

"È stato veramente difficile dire addio per sempre a Lagertha, un personaggio che è stato parte di me per così tanto tempo. Quando abbiamo concluso le riprese di Vikings, dopo aver detto addio a tutti, cast e troupe, ero sul volo di ritorno che mi dicevo di stare bene e che era il momento di guardare avanti. E in quell'attimo preciso, seduta in aereo, qualcosa dentro di me è scattato, sono crollata e ho iniziato a piangere. L'assistente di volo, preoccupata, mi si è avvicinata e mi ha chiesto: 'Stai bene?'. Ma io non riuscivo a parlare, annuivo solo con la testa e allora lei si è preoccupata ancora di più. Non ho avuto il coraggio di dirle che stavo male per il mio personaggio..." sono state le sue parole. E voi, come avete vissuto il finale di Vikings? Fatecelo sapere nei commenti!