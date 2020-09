Katheryn Winnick svela la prima foto dal set di Big Sky, nuova serie ABC

Abbiamo scoperto le ultime aggiunte al cast della serie ABC Big Sky, nelle ultime ore invece Katheryn Winnick ha mostrato una foto scattata sul set della serie che farà il suo debutto nel corso del 2021.

Trovate l'immagine condivisa sul profilo Instagram dell'attrice, in calce alla notizia, accompagnata da questo messaggio: "Diventando Jenny... Big Sky", la foto ci mostra Katheryn Winnick impegnata nella fase di trucco per diventare Jenny Hoyt, ex poliziotta e moglie dell'investigatore privato Cody Hoyt, interpretato da Ryan Philippe, i due saranno impegnati nella ricerca di due ragazze scomparse in Montana. Nel corso delle indagini Jenny e Cody scopriranno che anche altre persone sono state rapite da un misterioso criminale. Si tratta di una delle prime serie in cui è presente l'attrice di Vikings, serie che si concluderà con la sesta stagione, per questo siamo sicuri che tutti i fan di Katheryn Winnick la seguiranno anche nello show prodotto da ABC.

Non conosciamo ancora la data esatta in cui sarà possibile vedere le puntate di Big Sky, la serie è attualmente girata in Canada, dove è possibile lavorare sui set in sicurezza nonostante l'epidemia di Coronavirus. In attesa di altre informazioni vi segnaliamo il nome dell'attore che interpreta Dracula in The Brides, serie di ABC.