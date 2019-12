Per Kathleen Kennedy la nuova stagione di Star Wars: The Clone Wars è solo merito dei fan

L'annuncio di una nuova stagione di Star Wars: The Clone Wars ha sorpreso tutti i fan della saga creata da George Lucas, entusiasti di vedere le prossime avventure di Obi-Wan Kenobi, Anakin e Ahsoka Tano. Ecco cosa rivela a riguardo Kathleen Kennedy.

Secondo quanto svela la presidente di Lucasfilm infatti le puntate inedite che si aggiungeranno al nutrito catalogo di serie presenti su Disney+ sono state approvate solo grazie al lavoro dei fan. Gli appassionati di Star Wars infatti hanno chiesto a gran voce una conclusione dello show andato in onda nel 2008, ricevendo una risposta affermativa durante il D23, quando l'account di Twitter ufficiale di Star Wars ha annunciato che la stagione conclusiva sarà disponibile a partire dal prossimo febbraio.

Kathleen Kennedy ha affermato che il lavoro dei fan è stato fondamentale, in quanto l'azienda si è mossa così ascoltando il loro parere. Considerando il grande successo ottenuto da The Mandalorian sembra che quella di Disney sia stata una scelta azzeccata, infatti il mercato sembra sempre ben disposto nei confronti di opere ambientate nel mondo di Guerre Stellari. Se siete grandi fan delle avventure di Ahsoka Tano allora non potete perdervi questo trailer di Star Wars: The Clone Wars 7 in cui ci viene mostrata una parte del duello tra la Jedi e Darth Maul.