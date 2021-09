Kathryn Hahn, l'attrice di WandaVision sarà Joan Rivers nella serie The Comeback Girl

L'abbiamo amata in WandaVision nei panni della vicina ficcanaso e combinaguai, e sicuramente l'ameremo anche in The Comeback Girl, la nuova miniserie di Showtime dedicata a Joan Rivers. Di chi parliamo? Ma di Kathryn Hahn, naturalmente.

Non sarà arrivato l'Emmy la scorsa domenica, ma l'interprete di Agatha Harkness in WandaVision Kathryn Hahn è stata scelta per interpretare la celebre comica, attrice, presentatrice e produttrice americana Joan Rivers in una miniserie in sviluppo per il network Showtime (lo stesso di Shameless, Dexter e Penny Dreadful).

Lo show sarà prodotto da Warner Bros. Television, Atlas Entertainment e Berlanti Productions, con il papà dell'Arrowverse Greg Berlanti che farà da regista e ovviamente produttore esecutivo. Doppio ruolo anche per Cosmo Carlson (sceneggiatore e produttore) e la stessa Han, che oltre ad essere protagonista della serie ne sarà anche lei produttrice.

Joan Rivers è scomparsa all'età di 81 anni nel 2014. Ebbe una lunga e prolifica carriera, e fu la prima donna a condurre un late night talk show sugli schermi americani.

"Innovatrice. Adorata. Crudele. Diva. Joan Rivers ha avuto una vita come nessun altro. All'età di 54 anni era una superstar della cimmedia... E poi, tutto crollò" si legge nella logline di The Comeback Girl "La maestosa storia mai raccontata di come Joan Rivers perseverò e superò l'abisso professionale e il quasi suicidio per ricostruire se stessa e la sua carriera e diventare un'icona globale".