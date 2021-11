Kathryn Hahn sull'arrivo di Mephisto in Agatha House of Harkness: 'E' probabile'

Agatha è ormai una superstar. Con un possibile spin-off di WandaVision in arrivo a lei dedicato, e la recente nomination ai Grammy del suo brano, sembra proprio che questo sia il suo momento. Adesso l'attrice, Kathryn Hahn, parla della possibile presenza di Mephisto nello show.

La strega Agatha Harkness ha fatto il suo debutto in WandaVision quest'anno, conquistando subito tutti per l'ottima scrittura del suo personaggio e il suo umorismo. Questo, come già anticipato, le ha fatto guadagnare una serie da solista, che sarà intitolata Agatha: House of Harkness, di cui abbiamo ancora poche informazioni. Nella conclusione di WandaVision, Scarlet Witch la lascia in un purgatorio disegnato per lei, in cui sarà condannata per sempre a ripetere la sua vita nei panni dell'annoiata casalinga di periferia Agnes.

Adesso, in questo nuovo show, le cose potrebbero diventare movimentate per la strega. E questo potrebbe includere anche l'arrivo di Mephisto. Un personaggio che la Marvel vorrebbe inserire già da un po', e che sarebbe già dovuto essere in WandaVision. Adesso sembrerebbe il momento ideale per farlo entrare nell'Universo. Hahn ha raccontato della possibile apparizione dell'essere demoniaco, di cui si parla da tanto.

"Continuo a sentire questa cosa. Non ne ho idea. È stata una grande cosa su cui si è discusso durante WandaVision, ma non so... chi lo sa? Tutto è probabilmente possibile, ma non ho mai sentito nulla di definitivo riguardo ciò." Queste le parole di Hahn, che per il momento non si sbilancia. Noi restiamo convinti di una cosa: considerando la stregoneria e la magia oscura di cui questa serie parlarerà, Mephisto sarebbe davvero l'inserimento perfetto.