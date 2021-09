Kathryn Prescott, la star di Skyns investita da un camion: 'È viva per miracolo'

L'attrice britannica Kathryn Prescott, nota per aver partecipato alla serie Skins vista in Italia su MTV, è attualmente ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita da un camion. L'incidente è avvenuto nella giornata di martedì a New York. A raccontarlo è sua sorella gemella Megan in un post su Instagram.

"Ho ricevuto la telefonata più terrificante che abbia mai ricevuto in vita mia martedì sera" ha scritto Megan Prescott, come possiamo leggere anche in calce alla notizia. "Mia sorella gemella Kathryn è stata investita da un camion mentre attraversava una strada a New York il 7 settembre. Dopo un complesso intervento chirurgico, alcune delle ferite di Kathryn includono: bacino rotto in due punti, entrambe le gambe, il piede e la mano sinistra. È incredibilmente fortunata ad essere viva. Ha evitato per un pelo la paralisi. I medici sperano che possa riprendersi completamente, ma questo sarà possibile solo con le cure corrette in questo momento."

Kathryn Prescott, 30 anni, è stata anche la protagonista della serie Finding Carter. Megan, che vive nel Regno Unito ha aggiunto di non aver potuto raggiungere la sorella a New York, a causa delle restrizioni nei viaggi per il Covid-19. L'attrice per il momento è sola e nessun familiare è con lei.

"Ho bisogno di essere lì per aiutarla letteralmente in tutto, perché sarà in grado di fare incredibilmente poco da sola" continua il post di Megan Prescott. "Sarà in riabilitazione per molto tempo e avrà bisogno di assistenza 24 ore su 24 anche quando avrà lasciato l'ospedale."