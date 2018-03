Kathy Bates tornerà nell'ottava stagione di American Horror Story

L'ultimo capitolo di American Horror Story darà il bentornato a una vecchia conoscenza:. Il produttore esecutivoha detto ache l'attrice premiotornerà per interpretare uno dei ruoli principali nella stagione 8 dell'antologia horror di

"Kathy e Sarah Paulson avranno un sacco di cose belle da fare nella prossima stagione" ha anticipato Murphy. "Quindi, con Evan Peters, i tre sono i protagonisti di quest'anno". Membro del cast veterano di quattro precedenti stagioni di American Horro Story, a partire da Coven del 2013 (che le è valso un Emmy), Bates ha saltato American Horror Story: Cult per recitare nella sitcom Netflix Disjointed. Ma quella serie è stata cancellata il mese scorso dopo una sola stagione, lasciando libera la Bates di tornare tra le spire di American Horror Story.

Ancora non è stata espressa nessuna parola sul tema dell'ottava stagione di AHS dal suo creatore e produttore esecutivo, ma Murphy non avrebbe "né confermato né smentito" a EW la voce online secondo cui dovrebbe essere sottotitolata Radioactive. L'executive producer ha lasciato intendere, tuttavia, che la nuova stagione si svolgerà in futuro, definendola "diversa da tutto ciò che abbiamo fatto prima".

Non ci resta che attendere che American Horror Story 8 arrivi sugli schermi FX per avere conferma delle parole di Murphy.