Katia Ricciarelli confessa: 'Risposerei Pippo Baudo se tornassi indietro'

Katia Ricciarelli, cantante ed ex moglie di Pippo Baudo, intervistata di recente da Caterina Balivo, ha ricordato alcuni momenti del suo matrimonio con l'amatissimo conduttore televisivo, confessando che, se tornasse indietro, risposerebbe nuovamente Baudo.

La soprano e lo showman sono una di quelle coppie che rimarranno impresse nella storia della televisione italiana, hanno fatto sognare il pubblico e nessuno pensava potessero mai separarsi.

Katia Ricciarelli ammatte di non ricordare nemmeno il motivo per cui si arrivò alla rottura, essendo passati ormai molti anni. Nè tantomeno ricorda l'anno della loro separazione. E confessa che anni dopo, in un loro incontro, si sono riabbracciati, perché buttare via diciotto anni di matrimonio sarebbe stato da stupidi, e due persone adulte non dovevano ammettere atteggiamenti infantili e ripicche.

E nell'intervista rilasciata a "La Vita in Diretta" ha fatto alcune dichiarazioni in merito alla sua storia con Pippo Baudo: "Se risposerei Pippo Baudo? Certo è difficile dirlo. Quando un rapporto viene chiuso è difficile dare una risposta a questa domanda.", ma poi continua "Ma sì, lo risposerei, perché comunque sono stati tanti anni e abbiamo avuto dei momenti molto belli insieme".

Pippo Baudo, storico conduttore del Festival di Sanremo, è uscito di scena da qualche anno, mentre si vocifera del ritorno della coppia Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021, e nel frattempo Bonolis propone la co-conduzione di Sanremo a Mara Venier.