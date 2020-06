Katia Ricciarelli: 'Mi volevano a Ballando con le Stelle, ma ho sempre rifiutato'

Nell'ultima puntata di Io e Te, il talk show pomeridiano di Rai Uno che viene a sostituire "Vieni da me" di Caterina Balivo durante la pausa estiva, conta anche ospiti d'eccezione come Milena Vukotic, le cui onfessioni hanno portato Katia Ricciarelli a rivelarsi dopo l'intervista alla famosa attrice del cinema e teatro italiano.

Durante la sua intervista infatti, la Vukotic ha fatto riferimento all'esperienza di "Ballando con le Stelle" della scorsa edizione 2019, in cui si è classificata al terzo posto anche grazie alla formazione in danza classica avuta da ragazza, cosa che le ha dato una maggiore sicurezza nell'accettare l'invito di Milly Carlucci, oltre a voler sperimentare stili di danza che non aveva mai ballato fin'ora.

Ad ascoltare le parole della Vukotic, la soprano Katia Ricciarelli ha svelato che Milly Carlucci le aveva proposto il programma ma lei non si era sentita di accettare, spiegandone il motivo: "Per me è un esempio chiarissimo di una grande artista e quando l’ho vista ballare, ho detto mamma mia. Quando me l’hanno offerto ho detto di no perché ero sicura di non essere così professionista come lei", ha detto Katia, "non mi sono sentita di mettermi in gioco perché non mi sentivo all’altezza un po’ per la figura rotonda", ha poi concluso.

I programmi di Milly Carlucci hanno date ufficiali: sia Ballando con Le Stelle che Il Cantante Mascherato torneranno. Mentre altri show ci terranno compagnia quest'estate oltre che "Io e te" su Rai Uno: è in partenza il nuovo programma di Anna Falchi, ed anche il biscione ha in programma tra pochi giorni il ritorno di Temptation Island.