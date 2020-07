Katia Ricciarelli prende in giro Diaco a Io e Te: 'Non ti interrompo sennò mi bastoni'

Katia Ricciarelli ancora una volta ospite ad Io e Te, il programma della fascia pomeridiana condotto da Pierluigi Diaco, punzecchia il conduttore per il suo caratteraccio ormai ben noto ai più, a causa del quale secondo i ben informati non sarebbe stato riconfermato nei palinsesti Rai.

La Ricciarelli è uno degli ospiti più graditi da Diaco il quale la presenta dicendo: "Colei la quale, più di tutti, condivide con me lo spirito del programma". Il conduttore non può vantare lo stesso feeling con tutti e sembra non avere un buon rapporto nemmeno con quelli che lavorano dietro le quinte che spesso sono stati zittiti.

L'ex cantante lirica dopo aver interrotto varie volte il conduttore, scherzando ha detto: "Non voglio interromperti ulteriormente, altrimenti poi mi bastoni". Diaco molto carinamente le ha risposto: " Adoro essere interrotto da te".

L'intervista a due si è poi spostata sulla vita privata dall'ex cantante lirica che è stata sposata molti anni con Pippo Baudo, uno dei volti più noti della tv italiana. Molte sono le liaison attribuite alla Ricciarelli negli ultimi anni, molte delle quali chiaramente immaginarie e così la donna ridendo ha affermato che non c'era molto da dire su questo argomento, aggiungendo: "Macchè io sono una pecorella smarrita"