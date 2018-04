Katie Cassidy ci parla di Black Siren e della delicata situazione in Arrow. Si redimerà?

La sesta stagione di Arrow ha recentemente lasciato i fan del serial a bocca aperta, poiché alcune storyline sono andate in direzione imprevedibili, rimescolando le carte in tavola e ponendo Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) in una situazione senza precedenti.

L’attrice Katie Cassidy, interprete di Laurel Lance/Black Siren di Terra-2, è recentemente intervenuta sulla possibilità che il suo attuale personaggio possa, dopotutto, redimersi. Come spiegato dalla star, sebbene i fan siano del parere che la donna, dopo aver ucciso senza pietà Vincent Sobel/Vigilante (Johann Urb), non abbia alcuna di voltare pagina, pare proprio che quella porta non si sia del tutto chiusa.



“Penso che ci sia spazio una redenzione - anche se forse, personalmente, tendo a perdonare troppo facilmente. Se qualcuno ha ucciso [qualcun altro], non puoi perdonare quel tipo di cose, ma penso che ci sia sicuramente spazio per la redenzione. Credo che lei abbia molto da spiegare.”



I fan si sono interrogati sulla possibilità che Black Siren potesse cambiare vita sin dal preciso istante in cui ha fatto il salto da The Flash a Arrow, sconvolgendo sempre più la vita del povero Quentin Lance (Paul Blackthorne), che nei recenti episodi ha cercato di supportarla il più possibile. Ma come spiegato dalla stessa Cassidy, il cambiamento di Black Siren potrebbe non essere imminente, poiché Laurel ha ancora un sacco di demoni personali con cui fare i conti.



“È una specie di animale selvatico. È come se dentro di lei ci fosse questo animale selvatico chiuso in una gabbia e determinato a uscire. Lei vuole lasciarlo uscire, ma penso che sia un po’ lacerata internamente, perché non credo sia nata così. Ritengo che le siano accadute delle cose che l’hanno resa così.”

Proseguendo, l’attrice ha scherzato sul ruolo di vigilante che Black Siren potrebbe un giorno assumere: “Magari si trasferirà nella città più vicina. Andremo in onda il mercoledì sera alle 21, e sarà una specie di vigilante”.



Sembra, infine, che la puntata di questa settimana, “The Dragon”, permetterà ai fan di farsi un’idea precisa di quanto succederà a Laurel. L’episodio vedrà infatti Laurel e Ricardo Diaz (Kirk Acevedo) stringere Star City nella propria morsa, un evento che invero potrebbe far avere dei ripensamenti alla criminale.



“In definitiva, mentre osserva e comprende sempre più Diaz e il modo in cui agisce, ne è terrorizzata perché sta uccidente la gente in modi brutali. Non ci sono schemi o ragioni, il che è inquietante. E sebbene anche lei sia stata così in passato - quando necessario, anche lei ha ucciso della gente - le è difficile restare a guardare e difendere questa persona. Inoltre, ha questo interessante rapporto con Lance, con Quentin. Entrambi i personaggi [Quentin e Lance] la stanno consigliando in modi diversi, quasi come se fossero un angelo e un diavolo. È nel mezzo.”



Di seguito vi riproponiamo anche la sinossi ufficiale di “The Dragon”, che potremo visionare nella giornata di domani.



“DIAZ PRENDE IL QUADRANTE NEL PROPRIO MIRINO - Cercando di espandere il proprio impero, Diaz (la guest star Kirk Acevedo) e Laurel (Katie Cassidy) incontrano Il Quadrante, una coalizione di famiglie mafiose che gestiscono il crimine organizzato a livello nazionale. Nel frattempo, dopo la recente decisione di Oliver (Stephen Amell), Felicity (Emily Bett Rickards) e Curtis (Echo Kellum) raddoppiano i loro sforzi nella costruzione di Helix Dynamics.”



“Gordon Verheul ha diretto l’episodio scritto da Spiro Skentzos & Elizabeth Kim.”

E voi cosa ne pensate? Siete del parere che Black Siren possa riscattarsi? Fatecelo sapere attraverso i commenti!



Arrow torna ogni giovedì sulla rete statunitense The CW.