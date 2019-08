Katie Cassidy rivela il titolo dell'episodio di Arrow 8 da lei diretto

Nell'ottava e ultima stagione di Arrow l'attrice Katie Cassidy Rodgers, come altri suoi colleghi dell'Arrowverse, si cimenterà anche dietro la macchina da presa. Il suo debutto alla regia arriverà con il terzo episodio, che si intitola Leap of Faith.

L'attrice ha rivelato il titolo dell'episodio con un post su Instagram, fotografando un ciak su cui, oltre al suo nome alla voce Director, campeggia in bella vista appunto la scritta Leap of Faith. Curiosamente, il titolo si rifà a una canzone del 1992 di Bruce Springsteen, e non è la prima volta che succede in Arrow: nella seconda stagione uno degli episodi era intitolato The Promise.

"Sono onorata di aver avuto l'opportunità di debuttare alla regia dirigendo Leap of Faith. Ne sarò sempre grata... speriamo sia il primo di una lunga serie" ha scritto Katie Cassidy nella didascalia.

L'episodio ha un'importanza particolare, dato che sarà uno di quelli che porteranno verso il grande crossover Crisi sulle Terre Infinite. L'ultima stagione di Arrow dovrebbe rendere omaggio ai momenti chiave della storia della serie, e sarà interessante scoprire questo a quale periodo farà riferimento.

"Il primo episodio sarà un omaggio alla prima stagione, e il secondo un omaggio alla terza" ha anticipato a Entertainment Weekly la star della serie Stephen Amell. "Sarà come suonare i nostri più grandi successi" ha aggiunto con un'analogia musicale.

Katie Cassidy Rodgers non è l'unica attrice di Arrow a mettersi alla prova alla regia: anche David Ramsey dirigerà un episodio dell'ultima stagione. Secondo il produttore il series finale di Arrow sarà sorprendente.