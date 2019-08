Katie Cassidy Rodgers ha proposto uno spin-off su Birds of Prey a The CW

Nel corso delle varie stagioni, Arrow ha disseminato elementi che rimandavano al gruppo Birds of Prey, tanto che i fan hanno iniziato a desiderare e chiedere un qualche prodotto dedicato al team tutto al femminile. Ma non sono stati solo loro a volerlo. È emerso, infatti, che Katie Cassidy Rodgers aveva proposto uno spin-off a The CW.

L’attrice ha interpretato Lauren Lance/Black Canary nella serie basata su Green Arrow ed è proprio in questo show che ha fatto il suo esordio alla regia, ricevendo i complimenti di Stephen Amell (Oliver Queen). “L’ho proposto”, ha spiegato Cassidy Rodgers a proposito di questo spin-off. “Penso che debbano farlo. È il momento delle donne”.

Al momento, però, per Birds of Prey è in lavorazione un adattamento cinematografico che arriverà nelle sale nel febbraio del 2020 e che vedrà, tra gli altri membri del cast, anche la presenza di Margot Robbie (ancora una volta nei panni di Harley Quinn). Quest'ultima ha stuzzicato le aspettative dei fan promettendo scene d’azione mozzafiato. Alcuni rumors sembrano indicare che se il film avrà successo, potrebbe partire la produzione di una trilogia.

E chissà che una maggiore esposizione delle Birds of prey non porti anche The CW a riconsiderare la possibilità di realizzare lo spin-off desiderato dai fan e da Cassidy Rodgers.



Sareste contenti se questa eventualità si realizzasse?