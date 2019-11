Anche Katie Cassidy Rodgers saluta Arrow, dopo la fine delle riprese

Le riprese e la produzione di Arrow sono concluse e anche Katie Cassidy Rodgers ha deciso di salutare lo show (in cui compare dalla prima stagione) con un post su Instagram, dove si mostra al fianco di Willa Holland.

L'attrice, che aveva già scritto una lettera d'addio ad Arrow, ha confermato il suo attaccamento alla serie ed è in buona compagnia in questa operazione di saluti e omaggi. In questi giorni, infatti, abbiamo visto il messaggio di Stephen Amell, protagonista della serie nei panni di Oliver Queen, ma anche la lettera di saluto dei produttori al cast e alla troupe e il post su Instagram di Colton Haynes, altro veterano di Arrow, nella parte di Roy Harper.



Nel post, che trovate in calce all'articolo, Katie Cassidy Rodgers è insieme all'amica e collega Willa Holland (Thea Queen) e ha commentato così la fine dei lavori: "Ultimo giorno di riprese di Arrow e con me c'è Willa Holland. Ti adoro signorina!".

Ricordiamo che Cassidy Rodgers è stata Laurel Lance fino alla quarta stagione della serie targata The CW. Il suo personaggio, però, è morto su Earth-1, ma l'attrice è ricomparsa come Black Canary, la versione di Laurel proveniente da Earth-2.

Con la fine di Arrow, però, l'attrice continuerà a comparire nell'Arrowverse, dato che sarà uno dei personaggi principali dello spin-off Green Arrow and the Canaries, che Marc Guggenheim ha confermato essere ambientata nel futuro e che non avrà collegamenti con il crossover Crisi sulle Terre Infinite.



Intanto, per i fan il momento dell'addio ancora deve concretizzarsi, ma la loro nostalgia sarà senz'altro stuzzicata dal ritorno sull'isola Lian Yu nel midseason finale, che andrà in onda il prossimo 3 dicembre.