Katie Cassidy: la star di Arrow si allena a kickboxing ed è una furia

Katie Cassidy è conosciuta per essere l'ex Black Canary, poi divenuta Black Siren, in Arrow, ma anche per aver vestito i panni di Juliet Sharp in Gossip Girl e il demone Ruby in Supernatural. L'attrice non è soltanto una gran bellezza e brava nel suo lavoro, ma anche una furia in combattimento.

Lo dimostra un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, in cui si allena a kickboxing con Peter Lee Thomas (personal trainer di diverse star hollywoodiane, tra cui Halle Berry). La clip, che è possibile vedere in calce alla notizia, è accompagnata dal messaggio "A volte devi essere una bella E una bestia", proprio per sottolineare la foga con cui l'attrice sferra i suoi colpi.

Per quanto riguarda l'Arrowverse, ricordiamo, Katie Cassidy ha recitato anche nelle serie televisive The Flash e Legends of Tomorrow, riprendendo sempre il ruolo che l'ha resa famosa in Arrow.

Oltre ad aver lavorato per il piccolo schermo, la Cassidy è anche comparsa in alcuni film: il suo debutto al cinema risale a Chiamata da uno sconosciuto, del 2006, dove ha interpretato Tiffany Madison. Nello stesso anno ha vestito i panni di Kelly nell'horror Black Christmas - Un Natale rosso sangue, mentre nel 2010 ha partecipato al remake/reboot di Nightmare - Dal profondo della notte. Più recentemente, ha recitato nel ruolo di Sharon Tate nella pellicola 10050 Cielo Drive.

A proposito dello show che le ha dato maggiore visibilità, ecco tutte le stagioni di Arrow dalla peggiore alla migliore. Sebbene la serie si sia conclusa, in molti si chiedono se Stephen Amell tornerà mai nell'Arrowverse. Voi ci sperate?