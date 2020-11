Katie Cassidy, star di Arrow: 'Ecco perchè amo Call of Duty'

Il franchise di Call of Duty è in circolazione da quasi due decenni ormai ma il suo successo sembra essere inesauribile. Sono molte le star ad esserne affascinate e, Kate Cassidy di Arrow sembra non essere da meno.

L'interprete di Dinah Laurel Lance in una recente intervista con Geek House Show, ha spiegato in dettaglio il suo amore per il gioco e cosa l'ha spinta a giocarci.

"Adoro Call of Duty! Adoro giocarci sparatutto in prima persona. Sono cresciuta giocando ai videogiochi, sono una giocatrice incallita. Adoro Mortal Kombat, Sub-Zero ... il blaster del pollice nella fatalità di Sub-Zero è stupefacente ... La cosa che amo di più di Call of Duty è la sua modalità di gioco, all'epoca ero sposato, quindi io e il mio ex marito giocavamo ed era davvero terapeutico poter stare lì e giocare in coppia".

Cassidy in precedenza ha fornito la voce e il motion capture per il personaggio principale nel gioco per PlayStation 4 Hidden Agenda. Come ha rivelato Cassidy, sarebbe disposta a tornare in quel mondo per dare voce a un altro personaggio dei videogiochi.

"Mi piacerebbe", ha rivelato Cassidy. "Sarei così felice!".

Nel frattempo, i fan stanno aspettando di vedere cosa c'è in serbo per il futuro di Cassidy nell'Arrowverse, ciò che è certo è che Peacemaker non lancerà un reboot di Green Arrow. Invece Stefano Sollima sembra essere ancora incerto sul futuro del film di Call of Duty.